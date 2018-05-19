В Восточной Гуте российские военные раздали семь тонн продуктов

ЭРБИН (Восточная Гута, Сирия), 19 мая — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в городе Эрбин в Восточной Гуте, местному населению передано около семи тонн продуктов, сообщил журналистам представитель центра Сергей Бикушев.

"Мы раздали порядка семи тонн продуктовых наборов. Это рис, мука, мясные консервы, питьевая вода, с которой в городе есть сложности", — рассказал Бикушев.

Также жителям города была оказана медицинская помощь. "К нам обращаются как взрослые, так и дети. Взрослые идут, как правило, с высоким давлением, сердечно-сосудистыми патологиями. Детей приводят, как правило, с инфекционными заболеваниями", — сказал начальник медицинского отделения центра Владимир Тютюнников.

В городе, как и во всех городах Восточной Гуты, активно ведутся ремонтно-восстановительные работы, беженцы возвращаются в свои дома.

В апреле при содействии Центра по примирению от боевиков были освобождены предместье Дамаска Восточная Гута и регион Восточный Каламун к северу от столицы.