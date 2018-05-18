Сроков встречи конституционной комиссии по САР пока нет, заявил Лаврентьев

Сирийские военные с флагами в освобожденном от боевиков населенном пункте в провинции Хомс. Архивное фото

Сирийские военные с флагами в освобожденном от боевиков населенном пункте в провинции Хомс. Архивное фото

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Сроков встречи участников конституционной комиссии для работы над основным законом Сирии пока нет, заявил РИА Новости в пятницу спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Нет", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос, есть ли сроки встречи конституционной комиссии.

"Сейчас будут согласовываться списки, как и конкретные лица, которые примут участие. Все это будет по согласованию с иностранными гарантами, со Стаффаном де Мистурой как с представителем ООН", — уточнил спецпредставитель президента.

В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Президент России Владимир Путин в четверг провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом. Путин заявил, что Россия приветствует и будет поддерживать решение президента Сирии направить своих представителей в конституционную комиссию.

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