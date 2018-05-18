БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Сроков встречи участников конституционной комиссии для работы над основным законом Сирии пока нет, заявил РИА Новости в пятницу спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Нет", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос, есть ли сроки встречи конституционной комиссии.
"Сейчас будут согласовываться списки, как и конкретные лица, которые примут участие. Все это будет по согласованию с иностранными гарантами, со Стаффаном де Мистурой как с представителем ООН", — уточнил спецпредставитель президента.
Президент России Владимир Путин в четверг провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом. Путин заявил, что Россия приветствует и будет поддерживать решение президента Сирии направить своих представителей в конституционную комиссию.
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