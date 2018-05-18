Миссия России в Сирии еще не окончена, заявил Лавров

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Миссия России в Сирии не окончена, военное присутствие там будет сохраняться, пока в этом нуждаются власти страны и народ САР, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью аргентинской газете "Кларин".

Он напомнил, что российские военные находятся на территории Сирии с осени 2015 года по приглашению законного правительства Сирийской Арабской Республики, "обратившегося к России за помощью в деле борьбы с терроризмом, стабилизации обстановки в стране и создания условий для политического урегулирования затянувшегося острого кризиса".

"Многие поставленные задачи были успешно выполнены, а цели – достигнуты. Наша страна внесла решающий вклад в разгром военно-политического очага терроризма в лице ИГИЛ*. После этого в декабре 2017 года значительная часть российского воинского контингента была выведена с территории САР. Однако миссия России в Сирии не окончена", — сказал Лавров.

Министр пояснил, что в полном составе функционирует российский центр по примирению враждующих сторон, продолжают нести службу батальоны военной помощи, работают два пункта базирования Вооруженных сил РФ – авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. "В этой связи было бы логично исходить из того, что присутствие нашей страны в САР будет сохраняться до тех пор, пока в этом нуждается законное руководство Сирии и дружественный сирийский народ", — подчеркнул глава МИД РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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