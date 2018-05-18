Путин призвал деполитизировать предоставление гуманитарной помощи в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Скорейшему возвращению сирийцев в свои дома будет способствовать деполитизирование этого процесса в Сирийской Арабской республике, заявил в пятницу президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Нужно сделать (для возвращения жителей Сирии — ред.) — деполитизировать процесс гуманитарной помощи и восстановления экономики Сирии", — сказал Путин.

Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы жители страны могли быстрее возвращаться в свои дома.

"В районах, которые освобождаются военными Сирии, идет достаточно большой поток возвращающихся в свои родные дома уже сегодня", — рассказал российский президент.

"Более того, уже из некоторых районов, из которых не добровольно ушли, из той же Восточной Гуты, они были переведены с помощью нашей военной полиции в другие регионы Сирии, в том числе в египетскую зону, люди уже возвращаются, просят вернуть их назад", — добавил он.

Путин отметил, что "речь идет о тысячах людей уже".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>