Асад отметил важность укрепления отношений Сирии и Ирана

БЕЙРУТ, 18 мая — РИА Новости. Укрепление экономических отношений между Сирией, Ираном и отстаивающими свою независимость странами — это важный элемент борьбы с западной гегемонией, заявил президент САР Башар Асад на встрече с министром градостроительства и дорог Ирана Аббасом Акхонди в Дамаске.

"Укрепление экономических отношений Сирии, Ирана и стран, которые отстаивают и защищают свой суверенитет и независимость, — это одно из важнейших методов противостояния западным проектам, основанным на санкциях и принудительных экономических действиях с целью ограничения народов, давления на них и навязывания западной гегемонии", — приводит слова Асада пресс-служба дворца президента Сирии.

Асад принял в пятницу министерскую сирийско-иранскую экономическую делегацию, возглавляемую со стороны Ирана Аббасом Акхонди.

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