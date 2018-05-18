В Сирии сложились все предпосылки для мирного урегулирования, заявили в СФ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Все предпосылки для перевода ситуации в русло мирного политического урегулирования в Сирии есть, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Накануне главы России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсудили ситуацию в САР, а также подготовку новой конституции страны.

"Сама идея мирного процесса урегулирования лежит в основе нашей политики по отношению к Сирии", — сказал Морозов РИА Новости в пятницу.

По его мнению, в настоящий момент в САР сложились максимальные предпосылки, чтобы перевести ситуацию в политическое русло. "Контроль над страной в значительной степени находится у законной власти, очаги сопротивления террористов практически полностью подавлены", — подчеркнул сенатор.

По его словам, теперь нужно найти механизмы мирного урегулирования, которые позволили бы перевести весь процесс в политическое русло. Однако, отметил он, учитывая разногласия договаривающихся сторон, этот путь будет непростой — "дорога длинная", заключил сенатор.

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