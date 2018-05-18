Де Мистура надеется на оживление политического процесса по Сирии

АЛМА-АТА, 18 мая – РИА Новости. Специальный посланник генерального секретаря по Сирии Стаффан де Мистура выражает надежду на оживление политического процесса по решению конфликта в САР, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Де Мистура выступил на очередном заседании Совета безопасности ООН, где рассказал о своем участии в девятом раунде межсирийских переговоров, которые состоялись 14-15 мая в Астане. В своем выступлении он в очередной раз назвал полезными итоги межсирийских переговоров с точки зрения сближения позиций оппозиции и правительства.

"Стаффан де Мистура высказал надежду на прогресс в оживлении политического процесса по решению сирийского конфликта и призвал к активизации усилий всех заинтересованных сторон в этом направлении. По его мнению, сегодня пришло время для "высокой дипломатии" вовлеченных сторон, когда встречи на высшем уровне должны помочь продвинуть мирный процесс в Сирии", — говорится в распространенном пресс-релизе МИД Казахстана.

В свою очередь постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в своем выступлении информировал членов Совета Безопасности об итогах девятого раунда межсирийских переговоров и отметил, что стороны рассмотрели, среди прочего, активизацию усилий по обеспечению соблюдения соответствующих соглашений, достигнутых по итогам последних восьми раундов переговоров в Астане. Казахстанская делегация выразила согласие с мнением де Мистуры по Идлибу, разрешение проблематики которого имеет важнейшее значение на нынешнем этапе.

От имени Казахстана Умаров также дал высокую оценку деятельности гуманитарного персонала ООН в Сирии, а именно, управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Сирийского арабского общества Красного Полумесяца (SARC). Было подчёркнуто, что решение конфликта возможно только путем оживления политического процесса через организацию диалога сторон и обеспечения мер доверия.

Девятый двухдневный раунд переговоров в Астане завершился 15 мая принятием совместного заявления стран-гарантов по Сирии. Там в частности упоминалось, что следующее заседание рабочей группы по задержанным пройдет в Анкаре, а уже в следующем месяце — июле — состоятся переговоры по Сирии в рамках астанинского формата. Они, в отличие от предыдущих раундов, будут проходить не в столице Казахстана, а в Сочи. Кроме того, страны-гаранты договорились проводить консультации с представителями ООН и сторонами конфликта по началу работы конституционной комиссии.