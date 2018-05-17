В Пентагоне заявили, что США не помогали Израилю в авиаударах по Сирии

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты не помогали Израилю в авиаударах по территории Сирии, заявила журналистам пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

"Мы в этом не участвовали. Эти авиаудары на прошлой неделе вел Израиль", — сказала Уайт в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее армия обороны Израиля атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

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