Из зоны "Хомс" в Сирии за две недели вышло 35 тысяч боевиков с семьями

ДАМАСК, 17 мая — РИА Новости. Зону деэскалации "Хомс" за последние две недели через пункты пропуска в районе Эр-Растана, Телль-Биса и Аль-Кантара-Шимали покинули более 35 тысяч боевиков и членов их семей, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Центр по примирению и подразделения российской военной полиции совместно с сирийскими войсками завершают вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенных пунктов в зоне деэскалации "Хомс", — сказал он.

Евтушенко сообщил, что в период с 7 по 15 мая через гуманитарные коридоры с пунктами пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали и Телль-Биса "выведено 35 270 боевиков и членов их семей".

"После освобождения от боевиков незаконных вооруженных формирований зоны деэскалации "Хомс" в населенных пунктах Эр-Растан, Тель-Биса, Айдум, Бурайкит и Даллак приступили к работе правоохранительные органы Сирийской Арабской Республики", — добавил генерал.

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