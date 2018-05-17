Трамп заявил, что выходом из СВПД он помогает стабилизации в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выходом США из иранской сделки он помог стабилизации Сирии и выразил надежду, что ситуация в Сирии будет стабилизироваться.

"На самом деле выходом из иранской сделки мы помогаем стабилизации Сирии. Это была ужасная сделка для США. Я думаю, что Сирия будет стабилизироваться. И это шоу ужаса закончится. Давайте посмотрим, что будет", — сказал он на встрече с госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии">>