Асад сообщил о повышении уровня стабильности в Сирии

СОЧИ, 17 мая — РИА Новости. Стабильность в Сирии улучшается, это открывает двери перед политическим процессом, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Стабильность улучшается, и все это открывает двери перед политическим процессом, который мы начали некоторое время назад. Я всегда говорил и сейчас повторю еще раз, что мы всегда с воодушевлением поддерживаем политический процесс, который должен идти параллельно с борьбой с терроризмом", — сказал Асад. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

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