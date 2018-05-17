Путин согласовал с Асадом стратегию по борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Сирии Башаром Асадом в Сочи заявил, что согласовал с ним совместные действия по борьбе с терроризмом в САР, сообщается на сайте Кремля.

"Сегодня в ходе беседы мы согласовали наши совместные действия с Президентом Сирии по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирийской Арабской Республике, отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса", — сказал Путин на встрече с Асадом.

Асад и Путин в Сочи обсудили дальнейшие действия для урегулирования ситуации и борьбы с террористами. pic.twitter.com/MmxHv3zvJc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 мая 2018 г.