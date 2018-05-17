США пытаются превратить ОЗХО в инструмент давления, заявили в Минобороны

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вашингтон желает превратить ОЗХО в подконтрольный для манипуляций США инструмент политического давления на Сирию, сообщает Минобороны РФ.

"Конечной же целью этого прессинга на руководство и стран-членов ОЗХО является желание Вашингтона превратить эту организацию в подконтрольный для манипуляций США инструмент политического давления на Сирию", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что "инициаторы ракетного удара пытаются заставить ОЗХО озвучить любые обвинения Дамаску. А затем использовать это как повод для наделения нынешнего сугубо технического органа, — "миссии по установлению фактов" новыми полномочиями – установления "ответственных" взамен скомпрометировавшего себя и прекратившего работу в конце 2017 года "Совместного механизма расследования химатак в Сирии".

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