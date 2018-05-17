Минобороны раскритиковало отчет ОЗХО по "химатакам" в Идлибе

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Минобороны России заявили, что опубликованный 15 мая отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с выводами экспертов о "химатаке" 4 февраля в Саракибе сирийской провинции Идлиб вызывает глубокое недоумение.

Как отметили в российском военном ведомстве, согласно тексту документа, эксперты организации не посетили место "химатаки", так как Идлиб контролируется террористами.

Из отчета следует, что "все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки каких-то баллонов, сообщения мессенджера Whatsapp и переданные анонимными "активистами" "пробы" грунта с места "химатаки", отметили в Минобороны.

"Самое главное — в отчете ясно прописано, что вся информация о якобы химатаке получена дистанционно от "неправительственных организаций", и прежде всего, от печально известных "Белых касок" (White Helmets)", — подчеркнули в ведомстве. Военные отметили, что у них сложилось впечатление, что у ОЗХО нет "каких-либо убедительных доказательств" причастности Дамаска к якобы имевшей место химатаке

"Складывается впечатление, что причастности Дамаска к "химатаке" в сирийской Думе, послужившей поводом для ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии, у ОЗХО попросту нет", — отметили в ведомстве.