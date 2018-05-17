Сработавшие на границе Израиля и Сирии сирены оказались ложной тревогой

Вид на Сирию с контролируемой Израилем части Голанских высот. Архивное фото

Вид на Сирию с контролируемой Израилем части Голанских высот. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сирены, сработавшие ранее на контролируемой Израилем части Голанских высот, оказались ложной тревогой, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее сирены тревоги сработали на контролируемой Израилем части Голанских высот, предупреждая о возможном обстреле из Сирии и призывая граждан укрыться в бомбоубежищах.

"После сообщений о сиренах тревоги в районе регионального совета Голан (сообщаем), что речь идет о ложной тревоге. Система "Железный купол" была активирована. Обстоятельства выясняются", — сообщается в Twitter пресс-службы.

Израильская армия также уточнила, что сообщения СМИ, согласно которым был сбит летательный объект, являются ложными.

В прошлый раз сигнал тревоги в данном районе звучал в ночь с 9 на 10 мая из-за ракетного залпа из Сирии. Возложив вину за обстрел на иранские силы, израильтяне разбомбили десятки объектов их военного присутствия в соседней стране.

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