В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – три, Алеппо – один, Латакия – один", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция по оказанию медицинской помощи детям в школе столичного квартала Аль-Мазраа. Медицинскую помощь получили 38 человек.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>