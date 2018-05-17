В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – три, Алеппо – один, Латакия – один", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция по оказанию медицинской помощи детям в школе столичного квартала Аль-Мазраа. Медицинскую помощь получили 38 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2512. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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