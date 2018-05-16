Батальон военной полиции из Ингушетии в третий раз отправили в Сирию

НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Батальон военной полиции из Ингушетии в среду отправился в очередную, третью командировку в Сирию для выполнения миротворческой миссии, сообщила пресс-служба главы региона.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на церемонии проводов военнослужащих отметил, что ситуация в Сирии и интересы России требуют продолжения присутствия в этой стране российских воинских подразделений. "На своем личном примере вы должны показать, что для нас неизменными остаются нравственные ценности, которыми всегда была сильна российская земля: мужество и самоотверженность наших воинов, любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и защищать от врагов", — заявил он.
Глава региона напомнил, что это уже третья командировка военнослужащих из Ингушетии в Сирию и пожелал им успешного выполнения поставленных задач, здоровья и благополучного возвращения.
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