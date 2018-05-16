Де Мистура опасается нового обострения конфликта в Идлибе

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 15 мая 2018

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 15 мая 2018

ООН, 16 мая – РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура опасается нового обострения в сирийской провинции Идлиб на севере страны из-за концентрации там беженцев и боевиков.

"Если гражданские лица и боевики просто сосредотачиваются в северной Сирии, в основном в Идлибе, это может быть лишь переносом дальнейшего конфликта, который затронет многих людей", — заявил де Мистура на заседании СБ ООН по ситуации в Сирии.

По его словам, на северо-запад Сирии уже перебрались около 110 тысяч беженцев, многие из которых нуждаются в срочной медицинской помощи.

Он отметил, что в случае, если события будут развиваться по сценарию, который был в Восточной Гуте, то "это может быть в шесть раз хуже и затронет 2,3 миллиона человек".

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