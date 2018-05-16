Сирийская армия восстановила контроль над 65 поселениями в Хомсе и Хаме

БЕЙРУТ, 16 мая — РИА Новости. Правительственные войска Сирии вернули контроль над 65 поселениями на севере провинции Хомс и юге провинции Хама, говорится в заявлении командования сирийской армии.
В заявлении указано, что освобождение данных территорий несет стратегический характер, так как это позволяет деблокировать важный транспортный узел связывающий ряд провинций в центре Сирии, дает доступ к дамбам Растан и Аль-Хуля, и ликвидирует угрозу стратегическим объектам со стороны террористов.
Сирийскому правительству при содействии российского центра по примирению враждующих сторон в САР удалось достичь соглашения с главарями радикальных бандформирований о передаче под контроль правительственных сил поселений Растан и Тальбиси и окрестных деревень, которые являлись последним оплотом террористов на севере Хомса и юге Хамы.
Также в рамках договоренностей боевики передали армии все тяжелое и среднее вооружение, включая танки, бронемашины, минометы и артиллерийские установки.
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