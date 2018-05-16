Сирийская армия восстановила контроль над 65 поселениями в Хомсе и Хаме

Сирийские военные с флагами в освобожденном от боевиков населенном пункте в провинции Хомс. Архивное фото

Сирийские военные с флагами в освобожденном от боевиков населенном пункте в провинции Хомс. Архивное фото

БЕЙРУТ, 16 мая — РИА Новости. Правительственные войска Сирии вернули контроль над 65 поселениями на севере провинции Хомс и юге провинции Хама, говорится в заявлении командования сирийской армии.

"Наши вооруженные силы при поддержке союзных сил завершили зачистку 1,2 тысячи квадратных километров территории севера провинции Хомс и юга провинции Хама. Мир и безопасность восстановлены в 65 поселениях и деревнях, которые были захвачены террористическими группировками и которые были выведены после того, как сдали все имеющееся тяжелое и среднее вооружение", — сообщается в опубликованном в среду на сайте сирийского национального агентства САНА коммюнике.

В заявлении указано, что освобождение данных территорий несет стратегический характер, так как это позволяет деблокировать важный транспортный узел связывающий ряд провинций в центре Сирии, дает доступ к дамбам Растан и Аль-Хуля, и ликвидирует угрозу стратегическим объектам со стороны террористов.

Сирийскому правительству при содействии российского центра по примирению враждующих сторон в САР удалось достичь соглашения с главарями радикальных бандформирований о передаче под контроль правительственных сил поселений Растан и Тальбиси и окрестных деревень, которые являлись последним оплотом террористов на севере Хомса и юге Хамы.

Сирийская армия ранее взяла под контроль стратегически важную государственную трассу Хама-Хомс и приступила к расчистке заградительных сооружений и проверке трассы на предмет минирования и взрывных устройств. После завершения работы инженерных войск трасса, закрытая более шести лет назад, будет открыта для гражданского транспорта.

Также в рамках договоренностей боевики передали армии все тяжелое и среднее вооружение, включая танки, бронемашины, минометы и артиллерийские установки.

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