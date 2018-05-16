Источник сообщил о падении снаряда у моста Виктория в центре Дамаска

Дома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук. архивное фото

Дома в пригороде Дамаска у лагеря палестинских беженцев Ярмук. архивное фото

Один человек погиб, 12 получили ранения в результате падения снаряда у моста Виктория в центре Дамаска — источник в полиции