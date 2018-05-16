Россияне стали внимательнее следить за событиями в Сирии, показал опрос

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Число россиян, которые внимательно следят за последними событиями в Сирии, увеличилось с 18% до 31% за последние девять месяцев, следует из опроса Левада-центра.

По данным опроса, 55% респондентов не следят пристально, но знают о последних событиях в Сирии. В то же время количество россиян, которые ничего не знают о событиях в САР, сократилось с 26% до 14% по сравнению с августом 2017 года.

Согласно исследованию, более половины опрошенных (57%) в большей или меньшей степени опасаются, что дальнейшее обострение отношений России с Западом по поводу Сирии может перерасти в третью мировую войну. Особых опасений нет у 27% респондентов, только 11% опрошенных заявили, что у них нет никаких опасений по данному вопросу. Затруднились ответить на этот вопрос 5% россиян.

Опрос проведен 20-24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов России. Исследование проводилось методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1,6 тысячи человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>