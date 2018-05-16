Доклад миссии ОЗХО по инциденту в сирийской Думе опубликуют в конце мая

КЕРЧЬ, 16 мая — РИА Новости. Доклад миссии ОЗХО по инциденту с якобы имевшей место химической атакой в сирийской Думе будет обнародован в конце мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, специалисты миссии ОЗХО несколько раз выезжали в город Дума и самостоятельно собрали пробы на наличие отравляющих веществ, опросили свидетелей и провели ряд других специальных мероприятий.

"Пробы и другие вещественные доказательства были доставлены в Гаагу для лабораторных исследований, которые займут две-три недели. Об окончательных итогах работы миссии в городе Дума можно будет делать выводы не ранее конца мая, когда будет обнародован доклад миссии", — сказала Захарова.