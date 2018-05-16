В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — семь, сообщается в среду в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано три случая стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – шесть, Хама – один", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах: Акраба провинции Алеппо и Арбил провинции Риф Дамаск по выдаче 890 продовольственных наборов, общим весом 3,8 тонны. Медицинскую помощь получили 235 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2512. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.