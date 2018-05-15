В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы за сутки в трех сирийских провинциях — Алеппо, Латакия, Дераа, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа", — сказал он.

Евтушенко добавил, что российской стороной совместно с правительством Сирии проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Риф Дамаск. В населенном пункте Рухейба обследовано шесть зданий, обнаружено и обезврежено три взрывоопасных предмета. В городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью тяжелой автодорожной техники, идет восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, проводится разминирование жилых строений, осуществляется вывоз боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 17 домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 22 взрывоопасных предмета.

Также он отметил, что представители Центра провели встречу с главой администрации населенного пункта Эль-Мохаммадия, в ходе которой рассмотрены вопросы проведения восстановительных работ.

Как сообщает начальник Центра, благодаря поддержке российской стороны и правительства Сирии "в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 65 328 жителей Восточной Гуты".

Кроме того, не прекращается работа по нормализации обстановки в южных предместьях Дамаска, напомнил Евтушенко. Для исключения провокаций и обеспечения безопасности мирных граждан продолжают свою работу подразделения российской военной полиции в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейь-Сахм. Также российской стороной предпринимаются усилия по улучшению гуманитарной ситуации и в других районах Сирии.

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