Зону деэскалации "Хомс" за сутки покинуло более восьми тысяч боевиков

Сирийские военные наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска, Сирия. Архивное фото

Сирийские военные наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 8 тысяч боевиков и членов их семей выведено за сутки из зоны деэскалации "Хомс" в Сирии, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что Центр и подразделения российской военной полиции седьмой день осуществляют вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации "Хомс".

"За прошедшие сутки через пункты пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растан и Телльбиса вышло 8 131 человек. Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калъат-Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", — сказал Евтушенко.

Он добавил, что всего с 7 мая из зоны деэскалации "Хомс" выведено почти 28 тысяч боевиков и членов их семей.

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