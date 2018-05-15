Трассу Дамаск-Хомс открыли для гражданского транспорта впервые за пять лет

БЕЙРУТ, 15 мая — РИА Новости. Главная трасса, связывающая Дамаск с провинцией Хомс, заблокированная с 2013 года, восстановлена и открыта для гражданского транспорта.

Ремонтные работы на дорожном полотне начались в первой половине апреля, сразу после освобождения восточного пригорода сирийской столицы от террористов.

Согласно данным сирийского национального агентства САНА, в рамках ремонтных работ были устранены все повреждения и уложен новый асфальт в двух направлениях на отрезке трассы общей протяженностью в 34 километра.

Открытие данного участка дороги на выезде из Дамаска является стратегически важным. Проезд по основной трассе из Дамаска в другие провинции страны устранит необходимость эксплуатации объездной дороги, которая увеличивала путь более чем на 30 минут.

Отрезок трассы Дамаск — Хомс был заблокирован с 2013 года, после того как террористы, захватившие город Хараста в Восточной Гуте, начали обстреливать все гражданские машины, что привело к гибели нескольких десятков мирных граждан.

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