Трассу Дамаск-Хомс открыли для гражданского транспорта впервые за пять лет

БЕЙРУТ, 15 мая — РИА Новости. Главная трасса, связывающая Дамаск с провинцией Хомс, заблокированная с 2013 года, восстановлена и открыта для гражданского транспорта.
Согласно данным сирийского национального агентства САНА, в рамках ремонтных работ были устранены все повреждения и уложен новый асфальт в двух направлениях на отрезке трассы общей протяженностью в 34 километра.
Отрезок трассы Дамаск — Хомс был заблокирован с 2013 года, после того как террористы, захватившие город Хараста в Восточной Гуте, начали обстреливать все гражданские машины, что привело к гибели нескольких десятков мирных граждан.
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