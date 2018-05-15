Россия и Франция выступили за скорейший запуск межсирийских переговоров

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и директор кабинета министра Европы и иностранных дел Франции Эммануэль Бонн выступили за скорейшее начало инклюзивного межсирийского переговорного процесса на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, сообщает МИД РФ. Встреча состоялась во вторник.

"В ходе встречи, в которой также приняла участие Посол Франции в Москве С.Берман, был сделан акцент на комплекс вопросов урегулирования сирийского кризиса, включая проблематику гуманитарного содействия населению Сирии", — говорится в сообщении.

"При этом была подчеркнута необходимость скорейшего запуска инклюзивного межсирийского переговорного процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН, подтверждена приверженность Москвы и Парижа суверенитету, единству и территориальной целостности САР", — отмечается в документе.

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