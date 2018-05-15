Россия и Франция выступили за скорейший запуск межсирийских переговоров

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и директор кабинета министра Европы и иностранных дел Франции Эммануэль Бонн выступили за скорейшее начало инклюзивного межсирийского переговорного процесса на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, сообщает МИД РФ. Встреча состоялась во вторник.
"При этом была подчеркнута необходимость скорейшего запуска инклюзивного межсирийского переговорного процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН, подтверждена приверженность Москвы и Парижа суверенитету, единству и территориальной целостности САР", — отмечается в документе.
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