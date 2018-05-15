МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Борьба Ирана и России с терроризмом помогла сохранению легитимных институтов власти в Сирии, заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Ирано-российское сотрудничество по Ближнему Востоку очень важно и имеет региональное значение. Главное, что сейчас мы видим результаты этого сотрудничества — более стабильная ситуация в Сирии, Ираке по сравнению с прошлым. Важно также, что целью этого сотрудничества является борьба с терроризмом и уже есть результат", — заявил Санаи в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".

"И то, что Иран и Россия искренне и честно боролись с терроризмом, без двойных стандартов, помогло сохранить легитимное государство и структуры в Сирии", — добавил иранский дипломат.

Он также отметил, что сотрудничество в трехстороннем формате Иран-Турция-Россия принесло свои плоды, несмотря на то, что по некоторым вопросам стороны могут расходиться во мнениях.

Россия и Иран наряду с Турцией являются гарантами перемирия в Сирии.

В Астане прошло уже девять раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

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