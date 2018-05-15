Спецпосланник ООН оценил девятый раунд переговоров в Астане по Сирии

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 15 мая 2018

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 15 мая 2018

АСТАНА, 15 мая — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура положительно оценил девятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, проходивший 14-15 мая, назвав его полезным.

"Мы провели полезную девятую встречу в Астане с конкретными дискуссиями по деэскалации (в Сирии)", — заявил он по итогам "Астаны-9".

Спецпосланник приветствовал стремление стран-гарантов астанинского процесса — России, Турции и Ирана — к активному сотрудничеству с ООН в Женеве по вопросам организации сирийской конституционной комиссии.

Де Мистура отметил, что представители ООН активно участвовали в работе группы по вопросу о задержанных, похищенных и пропавших в Сирии лицах, следующее заседание которой пройдет в июне в Анкаре. Он отметил, что ООН ждёт с нетерпением этих дискуссий.

Девятый двухдневный раунд переговоров в Астане завершился во вторник, 15 мая, принятием совместного заявления стран-гарантов по Сирии, где в частности упоминалось, что следующее заседание рабочей группы по задержанным пройдет в Анкаре, а уже в следующем месяце — июле — состоятся переговоры по Сирии в рамках астанинского формата. Они, в отличие от предыдущих раундов, будут проходить не в столице Казахстана, а в Сочи. Кроме того, страны-гаранты договорились проводить консультации с представителями ООН и сторонами конфликта по началу работы конституционной комиссии.