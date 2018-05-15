Лаврентьев заявил об окончании борьбы с террористами в Сирии

АСТАНА, 15 мая — РИА Новости. Военная кампания по борьбе с террористическими организациями в Сирии подходит к концу, освобождена значительная часть страны, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Он отметил, что окончательная ликвидация оставшихся отрядов террористической группировки — вопрос времени. По его словам, самостоятельные действия России, Ирана, Турции или США в борьбе с террористами не принесут необходимого результата.
"Нужно действовать лишь совместными усилиями", — отметил Лаврентьев.
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