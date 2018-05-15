Лаврентьев рассказал, когда может пройти саммит глав России, Турции и Ирана

АСТАНА, 15 мая — РИА Новости. Точных сроков проведения саммита лидеров РФ, Турции и Ирана пока нет, но он может состояться в конце августа-сентябре, сказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Точных сроков проведения (саммита в Иране — ред.) я вам, конечно, не скажу, потому что в ближайшее время у нас намечено проведение рабочей группы в Анкаре, как вы знаете, согласно нашему итоговому заявлению, которое будет в конце июня. Затем в июле у нас назначена встреча в Сочи высоких представителей. Соответственно, наверное, речь о саммите может идти где-то на конец августа — на сентябрь месяц", — сказал Лаврентьев журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.

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