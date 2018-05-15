Власти Сирии приветствовали итоги переговоров в рамках "Астаны-9"

АСТАНА, 15 мая — РИА Новости. Власти Сирии приветствуют итоги девятого раунда астанинских переговоров, заявил глава делегации официального Дамаска Башар Джаафари.

Девятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию завершается 15 мая в Астане.

"Что касается девятого раунда астанинского процесса, мы довольны результатами этой встречи и хотели бы поблагодарить друзей из Казахстана, России и Ирана за их усилия и вклад в успешное проведение этой встречи", — заявил он в ходе пресс-конференции после принятия итогового заявления "Астаны-9".

Джаафари отметил, что сирийские власти продолжат борьбу с терроризмом для освобождения всей страны.

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

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