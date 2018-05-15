Лаврентьев рассказал о проведении встречи по Сирии в Сочи

АСТАНА, 15 мая — РИА Новости. Проведение следующей встречи по Сирии в Сочи не означает, что переговоров в Астане больше не будет, сказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Проведение запланированной встречи в Сочи не означает, что не будет после этого в Астане", — сказал Лаврентьев журналистам.

Он отметил, что "вполне возможно, что может быть и в Астане, а не в Сочи". "Просто мы наметили следующий этап — проведение в Сочи", — сказал Лаврентьев.