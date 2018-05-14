Запуску политпроцесса в Сирии мешают внешние силы, заявил Лавров

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Для начала политического процесса в Сирии есть все условия, однако, к сожалению, его практическому запуску мешают внешние силы, в том числе это проявилось в ходе последнего авиаудара по САР силами США и коалиции, заявил в понедельник и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в ходе нынешнего раунда переговоров по Сирии в Астане обсуждается "ситуация в политическом процессе, который мы хотим поскорее начать".

"Для этого есть все условия, они сформулированы, в том числе, в развернутой декларации Конгресса сирийского национального диалога. Декларация была одобрена генсеком ООН и его спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистурой. К сожалению, в ситуации, когда мы уже почти вплотную подошли к тому, чтобы такой диалог начал приобретать практические очертания, состоялась агрессивная акция США, Великобритании и Франции под абсолютно надуманным предлогом применения сирийским правительством химического оружия", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"Конечно, это был удар не только по территории Сирии, это был еще удар и по продвижению в политическом урегулировании сирийского кризиса на основе тех заделов, которые были созданы астанинским процессом и Конгрессом в Сочи. Мы будем продолжать настойчиво добиваться соблюдения всеми договоренностей, заключенных в рамках резолюции 2254", — добавил Лавров.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.