Запуску политпроцесса в Сирии мешают внешние силы, заявил Лавров

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Для начала политического процесса в Сирии есть все условия, однако, к сожалению, его практическому запуску мешают внешние силы, в том числе это проявилось в ходе последнего авиаудара по САР силами США и коалиции, заявил в понедельник и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Для этого есть все условия, они сформулированы, в том числе, в развернутой декларации Конгресса сирийского национального диалога. Декларация была одобрена генсеком ООН и его спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистурой. К сожалению, в ситуации, когда мы уже почти вплотную подошли к тому, чтобы такой диалог начал приобретать практические очертания, состоялась агрессивная акция США, Великобритании и Франции под абсолютно надуманным предлогом применения сирийским правительством химического оружия", — сказал Лавров на пресс-конференции.
"Конечно, это был удар не только по территории Сирии, это был еще удар и по продвижению в политическом урегулировании сирийского кризиса на основе тех заделов, которые были созданы астанинским процессом и Конгрессом в Сочи. Мы будем продолжать настойчиво добиваться соблюдения всеми договоренностей, заключенных в рамках резолюции 2254", — добавил Лавров.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
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