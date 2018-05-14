Зону деэскалации "Хомс" за сутки покинули почти три тысячи боевиков

ДАМАСК, 14 мая — РИА Новости. За сутки из зоны деэскалации "Хомс" через пункты пропуска в районе Эр-Растана и Телль-Биса вышло почти 3 тысячи боевиков и членов их семей, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Центр по примирению и подразделения российской военной полиции шестой день осуществляют вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации "Хомс", — сказал он.

Евтушенко отметил, что за прошедшие сутки через пункты пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растана и Телль-Биса "вышло 2948 человек". Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирии, а также карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калаат-аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", добавил генерал.

"Всего с 7 мая из зоны деэскалации "ХОМС" выведено 16530 боевиков и членов их семей", — отметил он.