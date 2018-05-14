В "Хезболлах" рассказали подробности удара по позициям Израиля на Голанах

БЕЙРУТ, 14 мая — РИА Новости. По позициям израильской армии на Голанских высотах было выпущено 55 ракет, а не 20, как было заявлено в СМИ, данная акция стала ответом на удары ВВС Израиля по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

Во вторник Израиль нанес удар по территориям к югу от Дамаска. В ночь на четверг Израиль заявил, что иранские силы обстреляли Голанские высоты. А 10 мая израильская авиация атаковала десятки объектов в Сирии и батареи ПВО. Военные объяснили, что это стало ответом на ночной ракетный обстрел со стороны Ирана.

"Той ночью впервые с 1973 года позиции армии Израиля подверглись ударам на оккупированных Голанах. Конкретно, было выпущено 55 ракет. Были поражены несколько позиций израильской армии. Что вынудило всех жителей оккупированных Голан спуститься в бомбоубежища", — сказал Насрулла.

Лидер ливанской "Хезболлах" подчеркнул, что ракетный удар был одним из видов ответных мер на действия Израиля в Сирии.

Насрулла также добавил, что сообщения о гибели 23 иранских и сирийских военных в результате последних авиаударов Израиля по Сирии не являются правдой. По словам генсека, израильские удары нанесли минимальный ущерб проиранским силам в САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии">>