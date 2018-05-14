Женевские переговоры по Сирии пробуксовывают, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Женевские переговоры по Сирии пробуксовывают, необходим поиск выхода из тупика, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Сейчас проходят консультации представителя генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры с главами делегаций, российская делегация тоже сегодня встретится с ним для того, чтобы информировать о складывающейся ситуации и, соответственно, совместно выработать наши дальнейшие шаги по выводу из тупика переговорного процесса, который, к сожалению, пробуксовывает сейчас в Женеве", — сказал Лаврентьев журналистам по итогам первого дня "Астаны-9".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы.