Лаврентьев рассказал о ситуации на юге Сирии

АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Ситуация на юге Сирии относительно стабильная, нарушений практически нет ни со стороны оппозиции, ни со стороны властей, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Что касается юга Сирии, то ситуация там в настоящее время относительно стабильная. Нарушений практически мы не фиксируем ни с одной, ни с другой стороны. Поэтому думаем о том, что вот такую ситуацию стабильности, конечно, надо будет поддерживать. К настоящему времени, если вы взглянете на карту Сирии, освобождена очень большая территория, которая находится под контролем правительственных войск, конечно, там в отдельных местах ещё действуют отдельные отряды так называемой непримиримой оппозиции, с которыми, конечно, разговор один — они будут уничтожены", — сказал Лаврентьев журналистам по итогам первого дня переговоров в Астане.

По его словам, работа по стабилизации "займёт еще достаточно длительное время, но, тем не менее, плоды уже видны".

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