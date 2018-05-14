Остатки ИГ* сохраняются на границе Сирии и Ирака, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Остатки террористической группировки "Исламское государство"* сохраняются на границе Сирии и Ирака, борьба с боевиками будет продолжена, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев по итогам первого дня переговоров в Астане.

"Отдельные отряды "Исламского государства"* всё ещё существуют в районе сирийско-иракской границы, западнее и восточнее реки Евфрат. Борьба с этой террористической структурой, безусловно, будет продолжена", — сообщил Лаврентьев журналистам.

*Террористическая организация, запрещена в России

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