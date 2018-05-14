Лавров призвал всех внешних игроков в Сирии воздерживаться от провокаций

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Все без исключения внешние игроки в Сирии должны воздерживаться от провокационных действий, которые могут подорвать усилия по налаживанию диалога, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотел бы сказать о необходимости для всех без исключения внешних игроков уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и не допускать провокационных действий, которые могут подорвать весьма важные усилия по налаживанию межсирийского диалога", — заявил Лавров, отвечая на вопрос о недавней эскалации ситуации на Голанских высотах после обмена ударами между Ираном и Израилем.