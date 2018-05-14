Лавров рассказал о подоплеке предложения США ввести арабские войска в Сирию

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Предлагая ввод арабских войск в САР, США хотят разделить ответственность за нарушение суверенитета Сирии, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

"Да, как сказал мой коллега и друг, мы эту тему затрагивали в контексте обсуждения ситуации в Сирии, в контексте обсуждения действий так называемых внешних игроков, включая, конечно же и США, потому что именно им принадлежит идея, о которой вы упомянули, — идея пригласить арабские страны направить свои контингенты в Сирийскую арабскую республику, как я понимаю, с двойной целью: с одной стороны, разделить ответственность за нарушение, прямое, грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской арабской республики, которая не приглашала США и других участников, возглавляемой США коалиции на свою территорию", — сказал и.о. министра.

"И вторая цель, конечно, разделить финансовое бремя. Об этом в Вашингтоне прямо в открытую говорят. Я думаю, все понимают, что стоит за таким приглашением и мы ценим ту позицию, которую занял Египет", — подытожил Лавров.

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