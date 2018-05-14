Пекин призвал к политическому диалогу в САР с учетом интересов всех сторон

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Китай всегда придерживался позиции, что политическое урегулирование является единственным верным решением сирийского кризиса, его необходимо реализовывать с учетом интересов и озабоченности всех соответствующих сторон, заявил спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь в ходе международной конференции по сирийскому урегулированию в Шанхае.

"Китай призывает все соответствующие стороны найти способ урегулирования сирийского кризиса путем инклюзивного политического диалога в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и сирийскими реалиями, а также с учетом интересов и обеспокоенности всех сторон", — заявил Се Сяоянь, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

По его словам, урегулирование сирийского кризиса невозможно без совместного усиленного внимания всего международного сообщества и общих усилий дальновидных и опытных людей.

Се Сяоянь отметил, что Китай "всегда считал, что политическое урегулирование является единственно правильным решением сирийского кризиса, необходимо оберегать и уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии, а будущее страны должно определяться только сирийским народом".

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