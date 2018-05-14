В Китае пообещали продолжить активное участие в сирийском урегулировании

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Китай намерен продолжить активно участвовать в переговорах по вопросу сирийского урегулирования, а также оказывать посильную помощь сирийскому народу, заявил спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь.
Он отметил, что Пекин продолжит поддержку ведущей роли ООН в качестве главного посредника в урегулировании сирийского вопроса, а также важных усилий спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
Он подчеркнул, что китайские власти продолжат предоставлять посильную помощь сирийскому народу, а также надлежащим образом поддерживать процесс послевоенного восстановления Сирии, "Китай никогда не прекратит своих усилий по решению сирийского кризиса".
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