Ирак бомбит ИГ*, согласуя действия с властями Сирии, считает эксперт

БЕЙРУТ, 14 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты ВВС Ирака уничтожают объекты ИГ* на сирийской территории при координации и согласии Дамаска на основании плотного взаимодействия в рамках объединенного центра операций со штаб-квартирой в Багдаде.

Об этом сказал РИА Новости сирийский специалист Международного исследовательского центра в области политики и стратегии (MEDAD), генерал в отставке Турки Аль-Хасан.

Ранее командование объединенными операциями против ИГ* в Ираке и Сирии объявило, что иракские истребители в понедельник нанесли удар и уничтожили командный пункт ИГ* на территории САР.

"Правительство Ирака не нарушает суверенитет Сирии, нанося удары по террористам в САР. Переданная информация и последующий удар привел к уничтожению большого штаба операций ИГ* на сирийской территории и это результат взаимодействия… Это можно назвать своего рода союзом (Иран, Россия, Сирия и Ирак). Иран и Россия присутствуют в Сирии: Иран — на уровне экспертов и подконтрольным ему военизированным формированиям, Россия — применяя ВКС и ВМФ и посылая экспертов. Ирак не имеет возможности послать силы в Сирию, но есть плотная координация, так как Ирак и Сирия оба воюют против ИГ*", — сказал Аль-Хасан.

Как отметил эксперт, ИГ* рассматривает Ирак и Сирию как одно государство, и правительства двух стран считают, что с ИГ надо бороться на территории обоих государств. "Сирийские силы могут атаковать ИГ* на территории Ирака на основании координации с иракскими властями, так же и Ирак", — добавил собеседник агентства.

По словам Аль-Хасана, плотное взаимодействие Дамаска и Багдада является настоящим примером совместной борьбы с терроризмом, с ИГ*, в частности. "Так называемая коалиция во главе с США под предлогом борьбы с ИГ* начала наносить удары с 2014 года и продолжает по сегодняшний день. На деле оказалось, что эти удары поддерживают ИГ* и способствовали расширению террористической группировки", — добавил он.

Четырехсторонний информационный центр в Багдаде был создан в сентябре 2015 года. Основной его функцией стал сбор, обработка, обобщение и анализ текущей информации об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с ИГ*, распределение ее по предназначению и оперативная передача генеральным штабам ВС России, Сирии, Ирана и Ирака.

Коалиция во главе с США регулярно наносит удары, в результате которых гибнут мирные сирийцы. Как неоднократно отмечал российский МИД, эти действия совершаются без согласия и координации с официальным Дамаском и без резолюции Совета Безопасности ООН.

В самой коалиции признают, что из-за ее авиаударов в Сирии и Ираке с 2014 года погибли как минимум 883 мирных жителя.

*Террористическая организация, запрещена в России

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