СМИ: в Сирии уничтожили джихадиста из Македонии

БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. В ходе боев в Сирии на стороне исламских экстремистов погиб 23-летний гражданин Македонии, сообщил в понедельник телеканал a1on.

Этнический албанец Е. Исени на Ближний Восток отправился из села Арачиново вблизи Скопье. По данным СМИ, в Сирию он попал каналами джихадистов в начале 2014 года и вступил в ряды одной из террористических группировок.

"Сообщение о его гибели получено от семьи, по словам которой он отправился в Сирию 19-летним. Не уточняется, под чьим началом воевал погибший житель региона Скопье", — передает телеканал.

По данным правоохранительных органов республики, в зоне конфликтов в Сирии и Ираке к настоящему времени погибло около 20 джихадистов с македонским гражданством. Предполагается, что на стороне исламских радикалов с 2012 года воюют свыше сотни уроженцев населенных албанцами регионов северной и западной Македонии.

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