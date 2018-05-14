Сроки проведения "Астаны-10" по Сирии пока не обсуждают, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Сроки проведения десятого раунда переговоров по Сирии в Астане пока не обсуждаются, но это не значит, что их не будет, приоритеты будут смещаться с прекращения боевых действий на восстановление и политический диалог, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
По его словам, это не означает, что ее не будет. "Астанинский процесс будет продолжаться, просто вполне возможно будет трансформироваться, может быть, вернее, меняться какие-то приоритеты. Если в настоящее время приоритет был сделан на режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации, то сейчас больше будет, наверное, смещаться в сторону гуманитарных вопросов, в том числе, восстановления, опять же политического процесса, искать какие-то варианты для того, чтобы стимулировать, в том числе, и продвижение в женевском формате. ООН уважаемая структура, которая, конечно, должна принимать непосредственное участие в этих процессах", — сказал Лаврентьев.
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