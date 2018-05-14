Сроки проведения "Астаны-10" по Сирии пока не обсуждают, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Сроки проведения десятого раунда переговоров по Сирии в Астане пока не обсуждаются, но это не значит, что их не будет, приоритеты будут смещаться с прекращения боевых действий на восстановление и политический диалог, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Пока речь об этом не идет", — сказал Лаврентьев РИА Новости, отвечая на вопрос, обсуждаются ли на встрече сроки проведения "Астаны-10".

По его словам, это не означает, что ее не будет. "Астанинский процесс будет продолжаться, просто вполне возможно будет трансформироваться, может быть, вернее, меняться какие-то приоритеты. Если в настоящее время приоритет был сделан на режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации, то сейчас больше будет, наверное, смещаться в сторону гуманитарных вопросов, в том числе, восстановления, опять же политического процесса, искать какие-то варианты для того, чтобы стимулировать, в том числе, и продвижение в женевском формате. ООН уважаемая структура, которая, конечно, должна принимать непосредственное участие в этих процессах", — сказал Лаврентьев.

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