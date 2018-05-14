Лаврентьев рассказал о ходе процесса обмена пленными в Сирии

АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Процесс обмена пленными в Сирии запущен, много делается на местах, но это деликатный вопрос и здесь не должно быть навязанных извне решений, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Рабочая группа сейчас заседает. Я считаю, что в любом случае, то, что она работает это очень хорошо. Много, конечно, достигается пока еще на уровне взаимодействия правительства с оппозицией на местах по обмену задержанными", — сказал Лаврентьев корреспонденту агентства.

Он подчеркнул, что "работа очень деликатная, очень сложная".

"Касается ведь не только задержанных, но и поиск пропавших без вести, обмен телами погибших. Какие-то решения, которые будут навязаны противоборствующим сторонами извне, это неправильный выход из ситуации. Вопрос надо координировать как с Дамаском, так и непосредственно с оппозицией. То, что сам процесс запущен, это очень хорошо", — заключил Лаврентьев.