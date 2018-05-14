АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Полезность астанинского формата для дальнейшей стабилизации в Сирии никем не оспаривается, за исключением США и их союзников, их отсутствие не повлияет на процесс переговоров, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Я думаю, что нет. Астанинский процесс идет, тем более, что мы выполняем все те указания руководства трех стран, которые были приняты, был саммит в Сочи, был саммит в Анкаре, предусматривается проведение саммита в Иране, министерские встречи были проведены", — сказал Лаврентьев корреспонденту РИА Новости, отвечая на вопрос, отразится ли на переговорах отсутствие представителей США.

"Полезность астанинского формата для дальнейшей стабилизации ситуации никем в принципе не оспаривается, за исключением, может быть, США и их союзников", — добавил он.

В Астане 14-15 мая проходит девятый раунд переговоров по Сирии. США впервые не участвуют во встречах.

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