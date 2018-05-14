В Берлине назвали участие России в сирийском урегулировании необходимым

БЕРЛИН, 14 мая — РИА Новости. Участие России необходимо для политического урегулирования в Сирии, несмотря на критическое отношение Берлина к действиям Москвы, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Наше критическое отношение к российской роли в Сирии известно, тем не менее, нам также известно, что для того, чтобы добиться там политического процесса и когда-либо действительно завершить этот чудовищный конфликт, Россия необходима", — сказал Зайберт, добавив, что "предложение (Берлина) к конструктивному сотрудничеству сохраняется".