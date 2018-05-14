Источник сообщил тему переговоров Ирана и Сирии в Астане

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Делегации Сирии и Ирана в рамках Астанинского процесса проводят встречу по предложенным Турцией наблюдательным пунктам в провинции Идлиб в Сирии, сообщил РИА Новости источник.

"Они только начали двустороннюю встречу и сконцентрируются на турецких наблюдательных пунктах в Идлибе", — сообщил источник.

МИД Казахстана в понедельник сообщил о начале в Астане очередного раунда переговоров по Сирии.

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

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